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Aktüel HDP'li Pekgözegü'den "Koronavirüs verileri gerçekleri yansıtmıyor" iddiası
Aktüel

HDP'li Pekgözegü'den "Koronavirüs verileri gerçekleri yansıtmıyor" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:00:52 -
HDP'li Pekgözegü'den "Koronavirüs verileri gerçekleri yansıtmıyor" iddiası

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 oranlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların gerçekleri yansıtmadığını ileri süren Pekgözegü, "Bu herkes tarafından biliniyor. Sağlık Bakanlığı bu şekilde hareket etmeye kararlı görünüyor. Hükümetin yeni önlemler adı altında yaptığı açıklamalar, pandemiyi önleyici önlemler değil. Hükümet, pandemiyi sermaye için fırsata çeviriyor." görüşünü savundu.

Pekgözegü, fabrikaların virüs yatağına dönüştüğünü, virüs taşıdıkları bilindiği halde işçilerin fabrika ve atölyelerde çalıştırıldığını iddia etti.

Hükümetin sürü bağışıklığı politikasını işçiler üzerinden yürüttüğünü savunan Pekgözegü, "Toplum virüse teslim edilmiş durumda. Pandemi sebebiyle yaşanan ölümlere bakıldığında yüzde 90 oranında emekçiler arasında yaşanıyor. Bir an önce fabrikalarda önlemlerin arttırılması gerekir. Türkiye'nin belli dönem, güvenceli bir kapanmaya gitmesi gerekir. Bu dönemde işçiler ücretli izinli sayılmalı, halkın temel ihtiyaçları karşılanmalıdır. Pandeminin bütün faturasını işçilere yüklememek lazım. Pandemi, yoksulları ve halkı öldürüyor, bu süreci halktan yana bir tutumla yürütmek gerekir." diye konuştu.

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