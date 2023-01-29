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Siyaset HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi
Siyaset

HDP'li Paylan'dan 6'lı masaya şantaj! SP'li Kaya dinlemekle yetindi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın yanında 6'lı masaya adaylık tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 00:07:00 -

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de açıklamalarda bulunan HDP'li Garo Paylan, 6'lı masaya aday şantajı yapmaktan geri durmadı. Üstelik sözlerini aadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın dibinde söyledi.

Paylan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen yılın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 30 idi. Ancak ekonomideki bazı düzeltmelerle bu oy oranının arttığını görüyoruz. Ancak siyasette bir birlik olaydı bu oy oranı düşerdi. Bu noktada muhalefeti bu oyunu kurmak gibi bir tarihi sorumluluk var. Eğer bir araya gelemezsek çocuklarımız bile bizi lanetler 3 yıldır çağrı yapıyoruz demokrasi için. En son bir protokol yapalım dedik. 6'lı masada olmamıza gerek yok cumhurbaşkanlığı için bir araya gelelim dedik.

'Biz kendi cumhurbaşaknı adayımızla yola çıkacağız'

Toplum kazanacak bir grubun arkasında durur. Ancak bunu sağlayabilmiş değiliz. HDP bu çağrılara karşılık bulamayınca biz kendi cumhurbaşkanı adayımızla yolaca çıkacağız dedik. Ancak kapıyı da açık bıraktık. Biz kendi adayımızla seçime gideceğiz. İktidar HDP'yi kriminalize etmek istiyor. Suriye'de bir operasyon da planlıyorlar şimdi.

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