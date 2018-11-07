HDP'li Paylan'a göre Ermeniler, Türkleri hançerlememiş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi için yapılan görüşmelerde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, tarih derslerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

ERMENİLER TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN HANÇERLEMEMİŞ

Devlet okuluna gittiğinde İnkılap dersinde öğretmenin "Ermeniler Türkleri sırtından hançerlemiştir" dediğini ifade eden HDP'li Paylan, bu sırada herkesin kendisine baktığını söyledi.

DÜZENLEME İSTEDİ

Problemlerin birbirini tetiklediğini söyleyen HDP'li vekil, derslerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.