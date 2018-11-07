HDP'li Paylan'a göre Ermeniler, Türkleri hançerlememiş
Tarih derslerinde Ermenilerin Türkiye'yi sırtından hançerleyenler olarak anlatıldığını belirten Garo Paylan, düzenleme yapılmasını talep etti.07 Kasım 2018 Çarşamba 12:42
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi için yapılan görüşmelerde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, tarih derslerinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.
ERMENİLER TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN HANÇERLEMEMİŞ
Devlet okuluna gittiğinde İnkılap dersinde öğretmenin "Ermeniler Türkleri sırtından hançerlemiştir" dediğini ifade eden HDP'li Paylan, bu sırada herkesin kendisine baktığını söyledi.
DÜZENLEME İSTEDİ
Problemlerin birbirini tetiklediğini söyleyen HDP'li vekil, derslerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.
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