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HDP’li Önder AYM sayesinde tahliye edildi

Terör örgütü ve elebaşısı Öcalan’ı öven HDP’li Sırrı Süreyya Önder, AYM’nin “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” yönelik skandal kararı sonrası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:59
HDP’li Önder AYM sayesinde tahliye edildi

 Haber Merkezi 

Terör bildirisine imza atan akademisyenler hakkında verdiği kararla eleştiri oklarını üzerine çeken Anayasa Mahkemesi (AYM), bu kez HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i kurtardı. “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası onanan HDP’li Önder, AYM’nin “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” yönelik kararı sonrası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.

“AYM’nin kararını değerli buluyorum”

Tahliye edilen Önder, ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önder yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle almasını değerli buluyorum. Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur” dedi.

Bu sözler mi ifade özgürlüğü AYM?

AYM sayesinde hapisten kurtulan Önder, 2013’te Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğinde silah fotoğrafı önünde yaptığı konuşmada, “Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan’da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz” sözlerini sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:59
  1. Terör bildirisi
  2. Terör bildirisine imza atan akademisyenler
  3. Anayasa Mahkemesi (AYM)
  4. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
  5. HDP’li Önder
  6. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
  7. Nevruz

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  • Hüseyin ErdemHüseyin Erdem1 sa önce
    Reiiis bu aym ne iş, kafamız karışıyor bazen......

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