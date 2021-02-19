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Siyaset HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı
Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:53:00 -
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

 Yeniakit.com.tr 

FETÖ firarileri ile sık sık canlı yayında buluşan, PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP'li Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmış, 21 Şubat 2018 tarihinde 'PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan hapse mahkum edilmişti. Mahkeme kararı, temyiz edilmek üzere dosya Yargıtay'a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP'li Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

'Cezalandırılmasında bir isabetsizlik görülmemiştir'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçli kararında şu ifadeler kullanıldı:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

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