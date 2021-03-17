HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na CHP'den peş peşe destek mesajı yağdı

HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliği “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı atarken ortakları CHP de terör iltisakını göre göre Gergerlioğlu’nu destekledi. CHP’li Özgür Özel, “karar hukuksuzdur” derken Veli Ağbaba ise “En açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır” dedi. Gergerlioğlu'na ilk destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM'de okundu. Gergerlioğlu'nun vekilliği yargı kararının okunmasıyla resmen düşmüş oldu.

HDP'nin sandalye sayısı 55'e geriledi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Gergerlioğlu'nın vekilliği kararın TBMM'de okunması ile resmen düştü. HDP'nin sandalye sayısı 55'e gerilemiş oldu.

CHP'den HDP'ye destek

Terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ile CHP arasındaki ittifakın giderek sıkılaşması sonrası Gergerlioğlu'na ilk destek beklendiği üzere CHP'den geldi.

İlk tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilk ses DHKP-C sempatizanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, "Akp iktidarı tarafından Anayasaya aykırı bir ş[email protected] 'nun vekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'ne bir kara daha çalındı. #GergerlioglunaDokunma AKP iktidarında sıradan bir gün. İBB Başkanı E. İmamoğlu hukuksuz bir şekilde cezalandırıldı Anayasaya aykırı bir şekilde F.Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü Haksız tutuklanan BOUN öğrencileri mahkemede suçsuzluklarını anlatıyorlar Bu halk günü geldiğinde sizi tartacak!" dedi.

Özgür Özel'den TBMM'ye suçlama

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından tepki çeken ifadeler kullandı. Özel, kararı hukuksuz olarak nitelendirdi, TBMM'yi 'kasıtlı yanlış yapmak' ile suçladı.

Özel'in tepki çeken paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır.

Meclis'e terörist sokan Veli Ağbaba: Halk iradesinin gaspıdır

Meclis'e YPG'li teröristi getirmesiyle tanınan CHP'li Veli Ağbaba ise "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, en açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır. "Milli iradeyi" ağızlarında sakız edenler, seçimle gelen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırarak milli iradeye darbe yapmıştır. #GergerlioğluYalnızDeğildir" dedi.

Engin Altay: Terör örgütlerini sevindirir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde şehit olanları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, "Çanakkale göstermiştir ki bu vatan, bu topraklar, dünya durdukça aziz milletimizin yurdu olarak sonsuza dek var olacaktır." dedi.

CHP'nin her hal ve şart altında hukukun üstünlüğünü kabul eden ve buna inanan bir parti olduğunu vurgulayan Altay, kimseye haksızlık yapılmasına CHP'nin seyirci kalmayacağını söyledi.

Devletin hukuk dışına çıkmasını asla istemediklerini kaydeden Altay, "Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, Anayasa Mahkemesi'nin haklı bulduğunu hatırlatan Altay, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmışken, Meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüşken, Meclis'i bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin alemi yoktur." ifadesini kullandı.