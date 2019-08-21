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HDP’li Öcalan’dan polise çirkin hareket!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto edenler arasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesini sağladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22

Kayyımprotestoları sırasında terör sevicisi HDP'li vekil Ömer Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu.

İzinsiz eylem

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler, bugün de polisle karşı karşıya geldi.

Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisle arbede yaşadı.

"Bana bağırmayacaksın" deyip parmak salladı

Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı.

Yaşanan itişmelerin ardından polis, gruba müdahale etti.

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
  1. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
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  • hizipsavarhizipsavar45 dk önce
    o parmağı alacaksın götüne sokacaksın suratını toprağa yapıştırıp parmak götündeyken kelepçeyi takacaksın. t.c. polisine el sallamayack.
  • abdrhmnabdrhmn51 dk önce
    bunlar çok şımardı yeter artık disiplin kanunlarını uygulayın ağır cezaları getirin bu şerefsiz vatan hainlerine

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