HDP’li Öcalan’dan polise çirkin hareket! Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto edenler arasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesini sağladı.

Kayyımprotestoları sırasında terör sevicisi HDP'li vekil Ömer Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu. İzinsiz eylem Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler, bugün de polisle karşı karşıya geldi. Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisle arbede yaşadı. "Bana bağırmayacaksın" deyip parmak salladı Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı. Yaşanan itişmelerin ardından polis, gruba müdahale etti.

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