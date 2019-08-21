HDP’li Öcalan’dan polise çirkin hareket!
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto edenler arasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesini sağladı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:22
Kayyımprotestoları sırasında terör sevicisi HDP'li vekil Ömer Öcalan, polise bağırıp parmak sallayarak ortamın gerilmesine neden oldu.
İzinsiz eylem
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek isteyen HDP'liler, bugün de polisle karşı karşıya geldi.
Mardin'deki izinsiz eylem sırasında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, polisle arbede yaşadı.
"Bana bağırmayacaksın" deyip parmak salladı
Polise bağıran Öcalan, "Bana bağırmayacaksın, provokatör müsün?" ifadesini kullandı.
Yaşanan itişmelerin ardından polis, gruba müdahale etti.
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