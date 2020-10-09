HDP'li Necdet İpekyüz hakkında 15 hapis istemi

Demokratik Toplum Kongresi’ndeki (DTK) faaliyetleri gerekçesiyle yargılanan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Doktor Osman Doğan ve HDP’li eski Eşbaşkan Mehmet Veysi Dilekçi için 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

HDP Batman Milletvekili İpekyüz, Doktor Doğan ve HDP Van eski İl Eş Başkanı Dilekçi hakkında, DTK’de faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın 7’nci duruşması, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İpekyüz ve Dilekçi’nin katılmadığı duruşmada, Doğan ve avukatlar Mehmet Emin Aktar, Barış Yavuz, Resul Temur ve Servet Özen hazır bulundu. Duruşmada Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Sanık avukatları ise eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, “Sanıkların PKK/KCK amaçlarını gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve bahse konu hedefler hususunda karar alma merci olan genel kurul, daimi meclis ve komisyonlarda görev aldığı, bu organların çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenleyerek ve örgütsel nitelikli toplantılara katılarak, diğer DTK üyeleri ile birlikte 4 ülke toprakları üzerinde sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak ve toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştıkları eylemlerindeki süreklilik, yoğunluluk ve çeşitlikte nazara alındığında üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmaktadır” iddiasında bulundu. Savcı, İpekyüz, Doğan ve Dilekçi’nin katıldıkları eylem ve etkinlikler gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre vererek, duruşmayı 12 Şubat 2021’e erteledi.