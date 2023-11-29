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Gündem HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!
Gündem

HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:16:00 -
HDP'li Mızraklı'ya terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkındaki dava Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Duruşmaya HDP'li Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

HDP'li Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Tutukluluğu devam edecek!

Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
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