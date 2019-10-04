0553 313 94 23

HDP'li Mızraklı PKK'ya methiyeler dizdi! Kaftancıoğlu işbirliği mesajı verdi

Görevden alınan HDP’li Selçuk Mızraklı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir panelde bir araya geldi. Mızraklı, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'ya methiyeler dizerken, Kaftancıoğlu bu sözlere tepki göstermeyerek işbirliği mesajı verdi.

04 Ekim 2019 Cuma 13:46
HDP'li Mızraklı PKK'ya methiyeler dizdi! Kaftancıoğlu işbirliği mesajı verdi

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen Seçme, Seçilme Hakkına, Seçmen İradesine Saygı” konulu panelde, terör soruşturması kapsamında görevden alınarak yerine kayyum atanan HDP’li Selçuk Mızraklı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu buluştu.

“Beni ben olarak kabullendiğin zaman, yan yana durabiliriz, zorlukları alt edebiliriz. 31 Mart’ta bunu gösterdik. Birilerine yetmemiş olacak ki 23 Haziran’da da silleyi yediler” diyerek Kaftancıoğlu’na atıfta bulunan HDP’li Mızraklı, terör örgütü PKK / PYD ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütüne övgü

“Şimdi Suriye’ye bakın. Sınırda IŞİD’lilerle yan yana duranları, gülümseyenleri. Ne zaman PYD bölgenin güvenliğini sağladı, yüzleri değişti. Bir olursak bu zulmü bitirecek kapasitemiz var. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız”

Kaftancıoğlu işbirliğinin önemine dikkat çekti

HDP’li Mızraklı’nın terör örgütünü öven sözleri karşısında hiçbir tepki göstermeyen CHP’li Kaftancoğlu, iki parti arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Kaftancıoğlu, “Zalimlerin en zor dönemleri biraz geri attıkları dönemlerdir. Zulümlerinin en çok arttığı dönemler ise sonlarının yaklaştığı dönemlerdir. Diyarbakır, Van, Mardin’e yapılanlar zulümdür” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 13:46
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. İstanbul Tabip Odası
  5. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  6. HDP’li Selçuk Mızraklı

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı12 dk önce
    bak hele sidikliye adam olmuş reise gönderme yapıyor ...
  • RAMAZAN ALTINTAŞRAMAZAN ALTINTAŞ22 dk önce
    Domuz yiye yiye...
  • HARUNHARUN25 dk önce
    ARAŞTIRDIM KAFTANCI OĞLU;NUN KÖYÜNÜN ADI ORDU MESUDİYE İLÇESİNE BAĞLI ... SARICA;İMIŞ .BİLENLER VARSA DOĞRULASINVEYE YALANLASIN LÜTFEN
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    Çūnkū İkisi de Hain O Yūzden.
  • hiçhiç27 dk önce
    Şerefsizliği vatan hainliğini sıradanlaştırmaya çalışıyorlar o kadar içlrerine sindirmişler olayı artık sözün bittiği yerdeyiz bence.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 30 dk önce
    bizler chp nin sağ duyulu ATATÜRKÇÜ ULUSUNU SEVEN SEÇMENİNİNBU GİBİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERE GEÇİT VERMEYECEĞİNE İNANIYORUZ.BUNLAR NE KADAR ŞİRİN GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜN BU SEÇMEN BUNLARI AFFETMEYECEKTİR.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT konusunda milletvekillerine çözüm önerisi yapıldı
  1. EYT konusunda milletvekillerine çözüm..
  2. Eritreli futbolcular Uganda'da kayboldu
  3. "Atatürkçülükten uzak" dedi, CHP'nin..
  4. CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni..
  5. ALES cevap kağıtları erişime açıldı
  6. Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi ağır..
  7. 'İslamofobiye karşı güçlü bir medya..
  8. Kızı için yol açtıran babanın..
  9. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile..
  10. Ünlüoğlu'nun cenazesinde şaşkına..
  11. Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200..
  12. Mansur Yavaş'ın sokağa attığı..
  13. Emine Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
  14. HDP'li Mızraklı PKK'ya methiyeler..
  15. Fındık ihracatında rekor sevindirdi
  16. İzmir'den gelip Van'da bal hasadı..
  17. İstanbul'daki 5.8'lik depremle ilgili..
  18. Askeri operasyon öncesi kritik görüşme!
  19. CHP'li belediye villa uğruna 2,5..
  20. Çin'den Sincan'da 115 milyar..
  21. İstanbul merkezli oto hırsızlığı..
  22. Dilipak’tan dikkat çeken açıklamalar:..
  23. Boris Johnson'dan ırkçı hareket:..
  24. Bingöl'de tefecilik operasyonu!..
  25. Bakan Abdulhamit Gül açıkladı! Cinsel..
  26. Başakşehir Teknik Direktörü Okan..
  27. Galatasaray'dan Onyekuru atağı! Devre..
  28. Irak’ta İran ateşi! İşsizlik,..
  29. Arsenal teknik patronu Unai Emer:..
  30. Irak'tan sonra o ülkede de halk sokağa..
Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

Günün Karikatürü

4 Ekim 2019
Markalar Antalya’da buluşacak
Markalar Antalya’da buluşacak
Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek