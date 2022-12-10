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Gündem HDP’li milletvekilinden küstah sözler! Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz
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HDP’li milletvekilinden küstah sözler! Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’den skandal sözler: "Semra Güzel gözaltına alındı. Milletvekiliydi, hala milletvekili. Semra Güzel’i eğemezler. Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz. Hiçbir Kürdün başını eğemeyeceksiniz. Kelepçeyi takacaksa sayın bakan taksın.” şeklinde konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 20:48:00 - 2022-12-10 20:52:37
HDP’li milletvekilinden küstah sözler! Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bütçe görüşmeleri sırasında bir skandal yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Semra Güzel’i eğemezler. Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz. dedi. Tiryaki konuşurken, Bakan Soylu, Güzel’in dağdaki fotoğraflarını gösterdi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’den skandal sözler:

"Semra Güzel gözaltına alındı. Milletvekiliydi, hala milletvekili. Semra Güzel’i eğemezler. Biz Seyit Rıza geleneğinden geliyoruz. Hiçbir Kürdün başını eğemeyeceksiniz. Kelepçeyi takacaksa sayın bakan taksın. Semra Güzel gözaltına alındığında Soylu, Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek twit attı. Güzel ile Kılıçdaroğlu arasında ne ilişki var anlamak mümkün değil."

Tiryaki konuşurken, Bakan Soylu, Güzel’in dağdaki fotoğraflarını gösterdi.

Bakan Soylu, HDP’li Rıdvan Turan’ın konuşmasında TBMM Güvenlik İstihbarat Komisyonundaki bilgileri açıklamaya kalkıştığını söyledi. Soylu, “Açıklayamazsınız, alçaksınız. Bu bilgileri açıklayamazsınız, hainsiniz.” dedi. Sözlü tartışmaların ardından birleşime ara verildi.

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