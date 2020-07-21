HDP'li Mensur Işık hakkında yeni karar çıktı
HDP’li Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından şiddete uğrayan Ebru Işık'a koromu kararı verildi. Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı alındı.
Eşi HDP'li Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından şiddete uğrayan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Ankara 1.Aile Mahkemesi tarafından HDP'li Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verilirken ve şiddete uğrayan Ebru Işık'a koruma kararı verildi.
Ebru Işık başvuruda bulunmuştu
Eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından geçen hafta darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olan Ebru Işık, kendisine koruma tahsis edilmesi istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.
Ebru Işık, şikayeti üzerine Mensur Işık hakkındaki soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna dilekçeyle başvurarak, kendisine koruma tahsis edilmesini istedi.
Ebru Işık'ın, eşi tarafından darbedildiğini savunarak şikayetçi olmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca Mensur Işık hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Yine Ebru Işık'ın talebi üzerine Ankara 1. Aile Mahkemesi, Mensur Işık'ın müşterek konutlarından 6 ay süreyle uzaklaştırılmasına karar vermişti.