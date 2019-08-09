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HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiası

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnovasyon Grafik Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde grafik tasarımcısı olarak çalışan Halil İbrahim Eldem’in, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ilk olarak Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ardından da Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sürgün edilerek işi bırakmaya zorlandığı öne sürüldü.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiası

HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İnovasyon Grafik Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde grafik tasarımcısı olarak çalışan Halil İbrahim Eldem’in, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ilk olarak Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ardından da Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sürgün edilerek işi bırakmaya zorlandığı öne sürüldü.


HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiaları her geçen gün artarak devam ediyor. Son olarak Grafik Tasarım Şube Müdürlüğü bünyesinde grafik tasarımcısı olarak çalışan Halil İbrahim Eldem’in, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan ilk olarak Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na ardından da Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na sürgün edilerek işi bırakmaya zorlandığı öne sürüldü.


İddiaya göre, baskı ve zorlama ile sürgün edildiği Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki hayvan hastanesinde tedavi gören hayvanların bakımına zorlanan Eldem, herhangi bir tecrübe ve eğitimi olmaması nedeniyle sedye ile yaralı bir köpeği taşıdığı sırada köpeğin saldırısına uğrayarak kolundan ısırıldı. Köpeğin saldırısına maruz kalan Eldem, iş göremez raporu alarak kendisini sürgün edenler hakkında şikayetçi oldu.



Herhangi bir eğitim yapılmadı


Grafik tasarımcısı olduğunu daire başkanı ve şube müdürüne bildirmesine rağmen görevinde herhangi bir değişim yapılmadığını savunan Eldem, “Kayyum dönemi bittikten sonra 2 sürgün şeklinde görevlendirme aldım. Birincisi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, ikincisi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı. Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda hayvan hastanesine görevlendirildikten sonra personel şube müdürüne daire başkanıma ve birim şube müdürüme bilgilendirmelerde bulundum. Benim bu konu hakkında bilgim yok, ben grafik tasarımcıyım şeklinde. Buna rağmen hiç bilgilendirme yapılmadı. Bir eğitim yapılmadı. Görev değişikliği yapılmadı. Ve ardından geçtiğimiz hafta köpek tarafından ısırıldım” dedi.



“Müdür, personel hakkında bilgi sahibi değil”


Kent AŞ’nin Müdürü Cebbar Leygara’nın hazırladığı liste ile Genel Sekreter imzasıyla Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’na görevlendirildiğini dile getiren Eldem, “Cebbar Leygara’nın personel hakkında pek bilgi olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz kendisine meslek kodumuzun da grafik tasarımcı olduğunu belirttik. Buraya görevlendirildikten sonra kendilerini uyarmama rağmen tekrar orada görevim devam etti. Hayvanları sevdiğim için burada çalışmam pek bir sorun teşkil etmedi benim için. Sonuçta belediyenin neresinde çalışsak bizim için hizmettir. Hayvanlar da Allah’ın sessiz kulları olduğu için orada da çalışmaktan onur duydum. Hayvanları seviyorum. Orada hayvanlara nasıl yakınlaşacağını bilmediğim için yaralı bir havyanı sedyeye taşırken canı acıdı ve kolumu ısırdı. Bu konuda şube müdürlerime gittiğim zaman benden önce birim sorumlusu arkadaşa göndermeyin burada pansumanını yapsın dediklerini öğrendim” diye konuştu.



“Kanuna aykırı şekilde çalıştırıyorlar”


Psikolojik olarak bir baskı gördüklerini belirten Eldem, “Sürekli doktorlarıma gidiyorum. Şuanda kuduz aşılarım devam etmekte. Her gün hastaneye gidip pansumanı yeniliyorum. Tedavim devam ediyor. Görevlendirme yapılırken kimin imzası var, kimler benden sorumluysa onlardan şikayetçi oldum. Öncelikle bu konu hakkında KENT AŞ Müdürünü bilgilendirmiştim bilgim olmadığına dair. KENT AŞ müdürü Cebbar Leygara’dan şikayetçi oldum. Ardından daire başkanıma söyledim. Daire başkanıma söylediğim zaman odasına davet etmek yerine yol üzerinde yapacak bir şey yok beden işçisiniz işi bırakmamızı istiyorlardı. Burada bir mobbing uygulanıyor. Psikolojik olarak bir baskı görüyoruz. Bize ait olmayan işleri yaptırıyorlar. Kanuna aykırı şekilde bazen 45 saatin üzerinde bazen 70 bazen 75 saat çalıştırıyorlar. Hafta sonları, öğle araları olmadan. Burada psikolojik olarak ağır bir mobbing var. Çalışmazsanız tutanak tutarız şeklinde tehdit dili kullanılıyor. 29 kodu ile işçileri çıkarıyorlar. Üstlerine hakaret şeklinde ve biz bunu kanıtlayamıyoruz” şeklinde konuştu.



“İstifaya zorluyorlar”


100’ü aşkın çalışanın sürgün edildiğini vurgulayan Eldem, konuşmasına şöyle devam etti:


“Özellikle gençlik merkezi, Mardinmasa gibi birimler aynı zamanda özel kalem emrinde olan personeller ya işten çıkarılıyor ya da ağır işlerin olduğu birimlere sürülüyor. Burada halkın içerisinde haysiyetini düşürüyorlar istifa etsinler diye. Çok çalıştırarak bedenin sınırlarını zorluyorlar. Kanunsuz olarak yüksek saatler, su ve yemek ihtiyaçlarından, sağlık standartlarından uzak şartlarda çalıştırıyorlar, sırf işi bırakalım diye.”


Hayvan hastanesinde ilaç ve mama sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Eldem, hayvanlara küflü ekmek yedirildiğini ve her gece 1-2 tane hayvanın öldüğünü dile getirdi.


Konuyla ilgili belediyenin iş kazaları yetkilileriyle yapılan görüşmede ise gerekli iş güvenliği eğitimlerinin verildiği, yaşanan olayın spesifik olarak geliştiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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