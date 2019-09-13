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HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:40
HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçkorur Köyü'nde dün akşam odun toplamaya giden köylülerin aracına düzenlenen saldırıda 7 sivil şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde de HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

BELEDİYE BAŞKANININ OLAY YERİNDE ARACI GÖRÜLDÜ

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:40
  1. Kulp
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. PKK Operasyonu

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