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Gündem

HDP'li isimler hakkında yakalama kararı

Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında yakalama kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:07:00 - 2020-06-04 22:46:51
HDP'li isimler hakkında yakalama kararı

Son dakika: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Musa Farisoğulları, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

İki isim de hapis cezasına çarptırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Milletvekilleri düşürüldü

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

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Yorumlar

Ğalo Dayı

Eğer bu hdpli ler kacmissalar hemen Kılıçdaroğlu nu içeri alın onlar tıpış tıpış gelir teslim olurlar . Çünkü hdpnin babası , anası her şeyi CHP ' dir.
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Efelerdiyari

Kacmislardir...
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