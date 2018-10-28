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HDP’li isimden akılalmaz sözler... Donarak şehit olan askerlerimiz için hain ifade

HDP Van eski Milletvekili Lezgin Botan, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerimiz için akılalmaz sözler sarf etti, hainliğini konuşturdu.

28 Ekim 2018 Pazar 13:11
HDP’li isimden akılalmaz sözler... Donarak şehit olan askerlerimiz için hain ifade

HDP Van eski Milletvekili Lezgin Botan, partisinin bağlı olduğu Kandil’e yalakalık çekmek için haddi aştı!.. Kandil’in sözcülüğünü yapan hadsiz Botan, Tunceli’de donarak şehit olan askerlerimiz için skandal ifadeler kullandı.

Küstah sözler!

HDP'li Botan, donarak şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Bu fotoğraf, 'Kürtleri bitireceğim' diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz! Tek Adam Rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan Dağlarına süren Derin Devlet Koalisyonu dağılmak üzere..." diye yazdı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:11
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  3. Hdp
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