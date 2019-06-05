HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı, HDP'li Şırnak İl Genel Meclisi üyesi Ali Akdeniz'i 'terör örgütü üyesi olma' suçundan görevden uzaklaştırdı.

23 Mart'ta tutuklanan Şırnak İl Genel Meclisi üyesi Ali Akdeniz, görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Şırnak Valiliği’nin talebi üzerine, yerel seçimlerden önce tutuklanan HDP’li üyesi Ali Akdeniz’i görevden uzaklaştırdı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP’den İl Genel Meclisi üyesi seçilen Ali Akdeniz, 23 Mart tarihinde gözaltına alındıktan sonra, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. Şırnak Valiliği, bir süre önce Akdeniz’in “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklu olduğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanlığı’ndan görevden uzaklaştırılması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı. Görevden uzaklaştırmaya ise, “Anayasa’nın 127’nci Maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 34’üncü Maddesi” gerekçe gösterildi. Akdeniz’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte HDP’nin İl Genel Meclisi üye sayısı 18’den 17’e düştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.