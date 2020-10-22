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Aktüel HDP'li İpekyüz: "Bütçe görüşmeleri online sistemle herkes tarafından izlensin"
Aktüel

HDP'li İpekyüz: "Bütçe görüşmeleri online sistemle herkes tarafından izlensin"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:28:52 -
HDP'li İpekyüz: "Bütçe görüşmeleri online sistemle herkes tarafından izlensin"

TBMM (AA) - HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bütçe görüşmelerinin online sistemle herkes tarafından izlenmesini istedi.

İpekyüz, partisinin İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmeleri öncesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "torba yasa teklifinin" görüşüldüğünü, bu teklifle borçlanma oranının yüzde 100 oranında arttırıldığını, Genel Kurul görüşmelerinde ise bütçenin 17 Ekim'e yetişmesi için "torba yasa teklifinden" bazı maddelerin çıkarıldığını söyledi.

HDP'li İpekyüz, "torba yasa teklifinden" çıkarılan maddelerin yeniden komisyon gündemine geldiğini belirterek, bunun komisyona, Meclis'e ve Türkiye'de yaşayan herkese saygısızlık olduğunu savundu.

İpekyüz, bütçe görüşmelerinin herkes tarafından izlenmesinin sağlanmadığını ifade ederek, "Bütçe görüşmeleri online sistemle herkes tarafından izlensin." dedi. İpekyüz, bütçe görüşmeleri boyunca bakanlıklarla ilgili özel dosyalar hazırladıklarını ve görüşmelerde bunları aktaracaklarını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Meclis'in bütçe hakkını sonuna kadar kullanması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 2021 bütçesine ilişkin sunumunun kendilerini tatmin etmediğini vurgulayan Katırcıoğlu, "Bundan önceki bütçelerle bağlantılı olarak önerilen bütçeye baktığımızda Türkiye'nin ihtiyacı olan, krizden çıkmanın koşullarını sağlayacak bir bütçe olmadığı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Katırcıoğlu, bütçenin halkın beklediği iyileşmeyi getirecek bir bütçe olmadığını savundu.


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