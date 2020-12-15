HDP'li Hüda Kaya: Diyanet'in varlığı bir beka sorunudur

Diyanet'in bütçesini eleştiren HDP'li vekil Hüda Kaya, kurumun 83 milyon vatandaşı temsil etmediğini belirterek, bütçeden halkın razı olmadığını ve bütçenin helal olmadığını söyledi.

Genel Kurul'un toplanarak 2021 yılı bütçesini görüştüğü TBMM'de bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri değerlendiriliyor. Parti grupları sırayla kürsüye çıkarken, HDP grubunu temsilen kürsüye çıkan Hüda Kaya da, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini eleştirdi.

Sistemin her kurumunda adaletsizlik yaşandığını belirten Kaya, Diyanet'i bağnazlık ve çürümüşlükle itham etti.

"Diyanet kurumu çürümüşlük içerisindedir"

Hüda Kaya'nın Meclis'te Diyanet'e yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli arkadaşlar, sistemin her kurumunda adaletsizlikler yaşanıyor. Evet ama insanların inanç adına bir ehliyet atfettikleri Diyanet Kurumu diğer tüm kurumlardan daha fazla bir vebal, haksızlık, bağnazlık, adaletsizlik ve çürümüşlük içerisindedir.

13 Bakanlığı aşan bütçesiyle, yüz binlerce kadrosuyla Diyanet, 83 milyon insanımızı temsil ediyor mu ki böylesine devasa bir bütçeye sahip.

"Diyanet'in varlığı bir beka sorunudur"

Elbette bu bütçe Diyanete boşuna verilmiyor, bu çarpık düzenin, tahrip olmuş dinciliğin temsilcisi olarak Diyanetin varlığı saraylar için bir beka meselesidir; halk için, millet için değil, kendi saltanatları için bir beka sorunudur.

Diyanete tahsis edilen ödenekte bütün vatandaşlarımızın hakkı vardır ama Diyanet sadece Sünni ve Hanife geleneği üzerine bir tedrisata sahiptir.