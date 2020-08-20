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Aktüel HDP'li heyetten Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlere anma
Aktüel

HDP'li heyetten Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlere anma

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:36:36 -
HDP'li heyetten Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlere anma

GAZİANTEP (AA) - HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve beraberindeki partililer, Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ tarafından kına gecesine yönelik saldırının yapıldığı sokağa karanfil bıraktı.

Beştaş, beraberinde partisinin Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer ilgililerle saldırının yaşandığı Beybahçe Mahallesi'ndeki sokağa geldi.

Burada saldırıya ilişkin açıklama yapan Beştaş ve beraberindekiler, daha sonra sokağa karanfil bıraktı.

Grup daha sonra mahalleden ayrıldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da sokakta yapılan kına gecesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 32'si çocuk 57 kişi yaşamını yitirmişti.

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