HDP'li Hasip Kaplan'dan deli mi bu? Dedirten video
HDP eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, paylaştığı video ile alay konusu oldu.
HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak alay konusu oldu.
Tuhaf tavırları ve el hareketleri dikkat çeken Kaplan, çektiği kısa videosunda sadee tek kelime kullanıyor: 'Birleşelim'
HDP'linin ne mesaj verdiği veya kime mesaj verdiği anlaşılamadı. Sosyal medyada mesajın Kuzey Irak'tan Millet İttifakına hatta 'üçüncü' ittifaka kadar bir yelpazede muhtemel alıcıları olabileceği konuşuldu.