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Aktüel

HDP’li Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Vekillikleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları adliyede ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:37:49 -
HDP’li Güven ve Farisoğulları tutuklandı

Vekillikleri düşürülen HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları adliyede ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, HDP’li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP’li Farisoğulları ve Güven’in vekillikleri düşürüldü. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları Ankara’ya giderken Diyarbakır çıkışında, Leyla Güven ise evinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Güven ve Fasioğulları, daha sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyede hakim karşısına çıkan Güven ve Farisoğulları ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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