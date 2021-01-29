HDP'li Günay'dan Esenyurt operasyonu yorumu: Partimiz sayın Öcalan'ı çözüm adresi olarak görüyor

HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Esenyurt İlçe Binası'na yönelik operasyonu değerlendirerek bebek katili PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilişkilerini itiraf etti: "Partimiz Sayın Öcalan’ı barışçıl bir çözüm adresi, iradesi ve imkânı olarak görüyor."

'Operasyon tam bir provokasyon'

HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının duvarında asılı olduğu HDP Esenyurt İlçe Binası'na düzenlenen operasyonu, 'Tam bir provokasyon' sözleri ile yorumladı.

'Korsanvari bir şekilde binamıza girdiler'

HDP'li Günay, yüz bin fotoğraflık terörist arşivi ile APO posterlerinin bulunduğu terör yuvası binaya operasyonun 'hukuksuz' olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Saray iktidarı, karşısında gerilediği toplumsal muhalefeti ayrıştırmak ve bastırmak için her gün yeni bir saldırı biçimi geliştiriyor. Tutsakların taleplerine kulak vermek yerine Esenyurt’ta yine algı oluşturmak için Saray'ın kolluk güçleri tarafından parti binamıza gece yarısı korsanvari bir şekilde, hukuksuzca kapılar kırılarak yapılan operasyon tam bir provokasyondur. HDP karşısında siyaseten tökezleyen, İstanbul’u ve İstanbul’un en büyük ilçesi Esenyurt’u seçim stratejimiz sebebiyle kaybeden Saray iktidarı, intikam operasyonları yapıyor. Neymiş efendim ilçe binamızda Öcalan’ın fotoğrafları asılıymış! Bu, tutsakların 'tecridi bitirin, Öcalan çözüm için devreye girsin' talebine karşılık 'Biz hukuksuzlukta, tecritte ısrar edeceğiz' mesajıdır. Partimiz sayın Öcalan’ı barışçıl bir çözüm adresi, iradesi ve imkânı olarak gördüğünü her platformda açıkça dillendiriyor."

Ne olmuştu?

Esenyurt İlçe Belediyesi ekipleri HDP'nin Esenyuert'ta bulunan ilçe binasında dezefektasyon çalışması yapamış bu esnada duvar bebek katili Apo'nun posterlerini görüntülemişti. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti. HDP Esenyuert İlçe Binası'na düzenlenen operasyonda yüz bin fotoğraflık terörist arşivi ile teröristlerin ailelerine yapılan yardımların dökümanları ele geçirildi.