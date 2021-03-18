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Gündem HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü, CHP'li Selin Sayek Böke'nin gözleri doldu!
Gündem

HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü, CHP'li Selin Sayek Böke'nin gözleri doldu!

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de katıldığı programda HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunurken gözleri doldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:29:00 -

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği, hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından düşürüldü. Bu gelişme sonrası HDP'nin ittifak ortağı CHP'de de hüzün hakim.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'li vekilleri arayarak üzüntüsünü iletmesinin ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de katıldığı televizyon programında adeta gözyaşlarını zor tuttu.

Selin Sayek Böke: Çok üzgünüm

Halk TV canlı yayınına katılan Selin Sayek Böke, "Yani çok üzgünüm. Ülke olarak hak etmediğimiz bir şey yaşadığımızı düşünüyorum ve çocuklarımızın geleceğini yok eden bir anlayışın içindeyiz. Buna izin vermeyeceğiz. Yani hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor yaşananlar normal değil. Demokrasiye sahip çıkarsak bu ülkenin potansiyelini aydınlık bir geleceğe taşımamız mümkün." dedi.

Böke'nin açıklamasından sonra programın moderatörü, Böke'ye "Çok duygulandığınızı görüyorum." derken Böke de "Öyle hissediyorum." diye cevap verdi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

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