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Siyaset HDP'li Gergerlioğlu'ndan adaylık açıklaması
Siyaset

HDP'li Gergerlioğlu'ndan adaylık açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 28. dönemde milletvekilliği için aday olmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 22:57:00 -
HDP'li Gergerlioğlu'ndan adaylık açıklaması

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 28. dönemde milletvekilliği için aday olmayacağını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 28’nci dönemde milletvekili adayı olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gergerlioğlu, bundan sonraki dönemde sivil toplum kuruluşu çalışmalarına odaklanacağını söyledi.

Gergerlioğlu, açıklamasında HDP'ye ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. HDP’li Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

“28. dönemde milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Sivil toplum çalışmalarına yoğunlaşmayı planlıyorum. Bu dönem verilen emaneti tüm gücümle temsil etmeye çalıştım. HDP, çalışma arkadaşlarım ve değerli halkımıza teşekkür ederim.”

 
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