HDP'li Gergerlioğlu da alçak 'çıplak arama' yalanına ortak oldu: Belge diye sunduğu şeye bakın!

CHP ve HDP ile birlikte yasa dışı terör örgütlerinin de desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde porovokatörlüğe soyunan grubun baş destekçilerinden HDP Kocaeli Milletvekili FETÖ sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'işte belgesi' diyerek paylaştığı kağıt parçası ile kendisini rezil etti.

Önceki ayda da aynı yalana başvurmuştu

Gergerlioğlu 'çıplak arama' iddiasını önceki ay da TBMM kürsüsünde öne sürmüş ve Uşak'ta gözaltına alınan 30 öğrenciye çıplak arama yapıldığını iddia etmişti. İddialara cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Gergerlioğlu'nun çirkin iftirasını kesin bir dille yalanlayarak, "Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor. Türkiye'de çıplak arama yok." demişti.

Boğaziçi provokatörlerinin avukatı Ezgi Önalan dün yaptığı açıklamasında göz altına alınanların 'çıplak arama'ya maruz kaldığını öne sürerek toplumu provoke etmeye çalıştı. Dün yapılan 'çıplak arama' açıklamasına bir destek de HDP'li Gergerlioğlu'ndan geldi. Gergerlioğlu elinde bir kağıt parçasıyla 'Yok mu demiştiniz?' diye sordu.

Sol paçavraların işte belge diye sunduğu tutanak ise şöyle:

Savıcılık tutanağında, Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinden öğrenci bile olmadığı ortaya çıkan öğrenci görünümündeki teröristlerin ifadeleri yer aldı. O provokatörlerden birisi savcılık sorgusunda ağa babalarının emrini yerine getirerek, 'Susma hakkımı' kullanmak istiyorum' dedi:

"Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Ancak eklemek istediğim bir kaç husus var. Nezarethanede zorla çıplak arama yaptılar. Plastik kelepçeyi ise kasıtlı olarak fazla sıktılar."

Bir provokatörün ifadesini belge diye sundu

Bir provokatörün aslı astarı olmayan alçak iddiasını belge diye sunan HDP'li Gergerlioğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi eylemlerinde tutanaklara yansıyan çıplak arama! Çıplak arama yok mu demiştiniz?"