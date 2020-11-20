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Siyaset HDP'li Garo Paylan, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve HDP arasındaki 'gizli anayasayı' itiraf etti
Siyaset

HDP'li Garo Paylan, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve HDP arasındaki 'gizli anayasayı' itiraf etti

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yapılan ancak taraflar tarafından inkar edilen anayasa ile ilgili bir girişimin olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:53:00 - 2020-11-21 00:04:15

CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında yapılan 'gizli anayasa' çalışmalarıyla ilgili HDP'li vekil Garo Paylan böyle bir girişimin olduğunu itiraf ederek ihaneti açığa vurdu.

'Gizli anayasa'yı İYİ Partililer açığa çıkardı

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylediği için İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında, İYİ Parti'nin HDP ile anayasa hazırladığını itiraf etti. Özdağ'ın "İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı" sözlerine, Genel Başkan Meral Akşener'den yalanlama geldi.

Eski İYİ Partili Adem Taşkaya ise Twitter'dan paylaştığı mesajında elinde kayıtlar olduğunu belirterek, "Buradan İYİ Parti'nin palavracı kurmaylarına sesleniyorum! Gizlice anayasa hazırladığınız yalansa beni savcılığa verin. Ses kayıtlarını ve daha vahim olan şeyleri yüce Türk mahkemelerine vermekten ve maskelerinizi düşürmekten şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

HDP'li vekil Garo Paylan itiraf etti

2018 yılında CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti arasında gizli bir anayasa çalışması yapıldığı taraflar tarafından yalanlansa da HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan; anayasa çalışmasının olduğunu ancak sadece girişimde kaldığını itiraf etti. 

Kılıçdaroğlu: Hayretle izliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,ortak bir anayasa çalışmasının olmadığını söyleyerek, "Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Öyle ortada 'Bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı' böyle bir şey yok" demişti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hiçbir parti ile anayasa çalışmasının olmadığını iddia etmişti.

Karamollaoğlu 'saçmalık' demişti

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da gizli anayasa çalışmasını inkar ederek, "Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?" ifadelerini kullanmıştı.

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