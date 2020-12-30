HDP'li eski vekil Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.
Eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan iddianame hazırlandı.
Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı' iddianamesi
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere hazırlanan iddianamede 27. dönem bağımsız milletvekili Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği belirtildi.
Dokunulmazlığı kaldırılmıştı
Cinsel tacizle suçlanan Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
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