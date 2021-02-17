  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP’li Buldan’la görüşen Boğaziçililer: Masum öğrenciler değiliz!
Siyaset

HDP’li Buldan’la görüşen Boğaziçililer: Masum öğrenciler değiliz!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınlığın yaptığı eylemlerin iç yüzünün anlaşılması için kritik öneme sahip bir video ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin evine yaptığı ziyaretin görüntüsü yayınlandı. Buldan'ın öğrencilere "HDP'li belediyelere atanan kayyım gitmeden Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyum gitmeyecek" dediği görülürken, öğrencilerin de "Öyle anlattıkları gibi gencecik masum çocuklar değiliz" ifadesini kullandığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 10:34:00 -

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MYK Üyesi Ferhat Encü, İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ve Gençlik Meclisi Üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 4 Şubat'ta destek ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerin evine giden HDP'li heyetin ziyaretine ilişkin görüntü ortaya çıktı.

"HDP'li belediyelere atanan kayyımlar gitmeden, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum gitmeyecek" sözlerine öğrencilerin şu ifadelerle karşılık verdiği görüldü:

"Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu kayyum direnişi bu ülkedeki demokratikleşme sorununun kristalize olduğu bir yer haline geldi. Burası o yüzden sadece Boğaziçi'nden ibaret değil. 'Her yer Boğaziçi, her yer direniş' diyoruz bu yüzden. Ve dışarıdaki demokratik güçlerle birleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bizim gücümüz sadece Boğaziçi'nden gelmiyor."

HDP ve birçok örgütle temas halinde olduklarının altını çizen öğrenciler, "Öyle anlattıkları gibi gencecik masum çocuklar değiliz. Biz burada ciddi bir öfke ve iradeyle direniyoruz. İnsanların da buna sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede devrimci dönüşüm ya da demokratik bir kazanım olacaksa bunu HDP kitlesiyle birlikte tartışacaklarını söyleyen öğrenciler, "HDP kitlesiyle siyaset tartışacağımızı biliyoruz. Bu yüzden zaten birlikte duracağımız kitle olarak sizi görüyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Özetle; "Biz öğrenci filan değil bizzat teröristin kendisiyiz!" demiş. Zaten biliyorduk da, itirafta iyidir.
  • Yanıtla

murat

konuşan sözde ögrencilerin suratlarında meymenet yok aleli şekilde pkk lı terörist oldukları yüzlerinden belli .neden hala serbestler neden geregi yapılmaz gec gelen adalet adalet deildir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD'deki koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü
Dünya

ABD'deki koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 498 bin 209'a yükseldi. ..
İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar
Dünya

İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar

İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanışa geçerken Jerusalem Post gazetesi, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Gazete, İra..
Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli
Eğitim

Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Kocaeli yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin büyük bölümü kara kışa teslim oldu. Bir türlü gelmeyen kış cumartesi günü kendini iyice hissetti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay