HDP’li Buldan’la görüşen Boğaziçililer: Masum öğrenciler değiliz!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MYK Üyesi Ferhat Encü, İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ve Gençlik Meclisi Üyelerinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 4 Şubat'ta destek ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerin evine giden HDP'li heyetin ziyaretine ilişkin görüntü ortaya çıktı.

"HDP'li belediyelere atanan kayyımlar gitmeden, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum gitmeyecek" sözlerine öğrencilerin şu ifadelerle karşılık verdiği görüldü:

"Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu kayyum direnişi bu ülkedeki demokratikleşme sorununun kristalize olduğu bir yer haline geldi. Burası o yüzden sadece Boğaziçi'nden ibaret değil. 'Her yer Boğaziçi, her yer direniş' diyoruz bu yüzden. Ve dışarıdaki demokratik güçlerle birleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bizim gücümüz sadece Boğaziçi'nden gelmiyor."

HDP ve birçok örgütle temas halinde olduklarının altını çizen öğrenciler, "Öyle anlattıkları gibi gencecik masum çocuklar değiliz. Biz burada ciddi bir öfke ve iradeyle direniyoruz. İnsanların da buna sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede devrimci dönüşüm ya da demokratik bir kazanım olacaksa bunu HDP kitlesiyle birlikte tartışacaklarını söyleyen öğrenciler, "HDP kitlesiyle siyaset tartışacağımızı biliyoruz. Bu yüzden zaten birlikte duracağımız kitle olarak sizi görüyoruz" dedi.