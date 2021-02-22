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Siyaset HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası: AKP Kürtlerin yaşadığı illerde ayrı bir hukuk uyguluyor
Siyaset

HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası: AKP Kürtlerin yaşadığı illerde ayrı bir hukuk uyguluyor

Partisinin düzenlediği bir programa katılmak üzere Van'a giden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalıştığı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:40:00 -
HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası: AKP Kürtlerin yaşadığı illerde ayrı bir hukuk uyguluyor

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Van'daki 'İş ve Aş Buluşmaları' programına katıldı. Buarada Van halkını kışkırtan açıklamalar yapan HDP'li Buldan, "Kapıköy Sınır Kapısı gerekli tedbirler alınarak derhal açılmalıdır. Biz AKP hükümetinin küçük ortağı ile birlikte başta Van olmak üzere Kürtlerin yaşadığı illere ayrı bir hukuk işlettiğini biliyoruz. Kürt illerine ayrı bir hukuk, ayrı bir anlayış, ayrı bir yöntem uygulanmakta." dedi.

 

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