HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası: AKP Kürtlerin yaşadığı illerde ayrı bir hukuk uyguluyor

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Van'daki 'İş ve Aş Buluşmaları' programına katıldı. Buarada Van halkını kışkırtan açıklamalar yapan HDP'li Buldan, "Kapıköy Sınır Kapısı gerekli tedbirler alınarak derhal açılmalıdır. Biz AKP hükümetinin küçük ortağı ile birlikte başta Van olmak üzere Kürtlerin yaşadığı illere ayrı bir hukuk işlettiğini biliyoruz. Kürt illerine ayrı bir hukuk, ayrı bir anlayış, ayrı bir yöntem uygulanmakta." dedi.