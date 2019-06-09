HDP'li Buldan'dan 'ittifak' itirafı: İstanbul'da bir kez daha kazanacağız!
HDP'li Pervin Buldan yaptığı bir konuşmada CHP ve İYİ Parti ile ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.09 Haziran 2019 Pazar 23:39
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin aday çıkarmadığı İstanbul'da bir kez daha kazanacağını söyledi.
CHP ve İyi Parti ile ittifak halinde olduğunu itiraf eden HDP'li Buldan "23 Haziran tarihinde herkesi sandığa götüreceğiz. Ve bir kez daha kazanacağız, bir kez daha başaracağız" dedi.
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