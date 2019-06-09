HDP'li Buldan'dan 'ittifak' itirafı: İstanbul'da bir kez daha kazanacağız!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin aday çıkarmadığı İstanbul'da bir kez daha kazanacağını söyledi.

CHP ve İyi Parti ile ittifak halinde olduğunu itiraf eden HDP'li Buldan "23 Haziran tarihinde herkesi sandığa götüreceğiz. Ve bir kez daha kazanacağız, bir kez daha başaracağız" dedi.