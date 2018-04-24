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HDP'li Buldan sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı

Meclis'te konuşan HDP'li Pervin Buldan, soykırım yalanını savunarak Ermenileri andı. Garo Paylan ise, olayların soykırım olarak tanınmasını istedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:31
HDP'li Buldan sözde ermeni soykırımı için Türkiye'yi suçladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Türkiyealeyhinde çalışmaya devam etmekte kararlı.

ERMENİ YALANI

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1915 olaylarını soykırım olarak gördüklerini belirterek o dönemde ölen Ermenileri andı.

HDP'li Buldan, "Bu toprakların kadim halkı Ermeniler de büyük bir tarihî trajedinin kurbanı edilmişlerdir. Yarın bu tarihsel trajedinin yıl dönümü. Ben bu vesileyle Ermeni halkının acısını paylaştığımı belirtiyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum ve aynı zamanda cumhuriyet tarihi boyunca çok hazin acılara maruz bırakılmış bütün mazlum halklarımızın acılarını da buradan içtenlikle paylaşıyorum."diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:31
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