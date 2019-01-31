HDP'li Bilgen CHP ile işbirliğini böyle savundu! "Siyasette ittifaklar normaldir"

İsmail Uğur yeniakit.com.tr HDP Sözcüsü ve Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen; HDP'nin Adana, İzmir ve İstanbul'da belediye başkan adayı çıkarmamasına ilişkin konuşmasında; "Siyasette ittifaklar normaldir. Bunu polemik haline getirmemek gerekir" ifadeleri ile cevap verdi.

“Aday çıkarmamamız polemik olmamalı”

Önceki gün HDP'nin Adana, İzmir ve İstanbul'dan aday çıkarmayacağını açıklayan parti sözcüsü Ayahna Bilgen, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Bilgen, siyasette ittifakın normal karşılanması gerektiğini belirterek; "Eski eserlerle eski korkularla siyaset yapanlar siyasetin önünü tıkayanlardır. Toplumun böyle bir derdi yok. Bu topraklarda 100 yıl önce Şura yönetimi vardı. Azeri, Kürt, Türkmen tüm halklar birlikte yaşıyorlar ve şehri birlikte yönetiyorlardı. Şimdi ise hiçbir sözü olmayanlar etnik kimlik üzerinden gerilim siyaseti yürütüyorlar. Toplumu etnik kimlik üzerinden kamplaştırıyorlar. Oysa biz hizmeti konuşmak istiyoruz. Kaliteli belediyeciliği konuşmak istiyoruz. Siyasette ittifaklar normaldir. Bunu polemik haline getirmemek gerekir" dedi.

“Muhalefetin muhalafete 'Muhalif' olması siyaset değildir”

Bilgen, Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer'in iddialarına da cevap verdi. Mutluer'in “HDP Kars'ı almak istiyor çünkü PKK'yı Ermenistan'a sınır yapmayı planlıyorlar” sözlerine ilişkin; "Biz bir şeçime gidiyoruz ve muhatabımız AK Parti ile MHP'dir. Muhalefetin muhalefete 'Muhalefet' etmesi siyaset değildir. Muhalefet iktidara ciddi bir alternatif koymaktır. Şu anda Iğdır Belediyesi bizde. Bu Türkiye'nin hangi güvenliğini tehdit ediyor? Hangi beka sorunu haline dönüşüyor? Sınırlarımızı biz çizmedik. Türkiye'nin komşu olduğu ülkeler var. Komşu olduğu coğrafya ile bir işbirliğini, ortaklaşmayı önemsiyoruz. Onun dışında her türlü polemik sahada yer edinme çabasının bir parçasıdır" diyerek cevap verdi.