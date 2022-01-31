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Siyaset HDP'li Beştaş olayı provokasyona çevirdi! TBMM'de 'Kürtçe şarkı' şovu!
Siyaset

HDP'li Beştaş olayı provokasyona çevirdi! TBMM'de 'Kürtçe şarkı' şovu!

İstanbul Taksim'de Kürtçe müzik yaptığı için bir grubun şarkı söylemesinin polisler tarafından engellendiğini iddia eden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de engellendiğini ifade ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:43:00 - 2022-01-31 22:00:44

İstanbul Taksim'de Kürtçe müzik yapan bir grubun polisler tarafından engellendiğini iddia eden HDP'li Meral Danış Beştaş, basın toplantısında, Kürtçe şarkı söyledi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda İstiklal Caddesi’nde sokak müziği yapan gençlerin Kürtçe şarkı söylediği için polis tarafından engellendiği iddia edilmişti.

Emniyetten provokasyona yalanlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polisin Kürtçe olduğu için değil, müzik yapılması için belirlenen nokta olmamasından dolayı müdahale edildiğini açıkladı.

HDP'li Beştaş Meclis'te 'Kürtçe' şarkı söyledi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ise TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiğini iddia ederek olayı provokasyona çevirmeye çalıştı.

Beştaş, "Yaramina bedewe" isimli Kürtçe şarkıyı Meclis kürsüsünde söyledi.

Beştaş, TBMM'deki o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, 'Kürtçe yasaklanamaz' söyleriyle paylaştı.

 

 

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