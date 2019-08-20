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HDP’li belediyelere neden kayyım atandı? İşte cevabı... Devlet aynı yerden bir daha ısırılmak istemiyor

HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanması sonrası başta CHP’liler olmak üzere belirli kesimlerden “demokrasiye darbe” türü eleştiriler gelirken, hükümetin kayyım atamak için son derece meşru ve haklı gerekçeleri olduğunu 2015 yılında PKK tarafından başlatılan sözde ‘özyönetim’ saldırıları çok net şekilde ortaya koyuyor.

20 Ağustos 2019 Salı 13:55

 Yusuf Kenan Çakır   yeniakit.com.tr 

Haklarında terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla onlarca dava ve soruşturma olan HDP’li belediye başkanlarının görevlerinden el çektirilmesi başta CHP olmak üzere belirli kesimlerden tepki çekerken, 2015 yılında HDP’li belediyelerin desteği ile PKK tarafından yapılan sözde ‘özyönetim’ saldırıları, “Neden kayyım atandı” sorusuna cevap niteliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:55
  1. henden terörü

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