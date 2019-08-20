HDP’li belediyelere neden kayyım atandı? İşte cevabı... Devlet aynı yerden bir daha ısırılmak istemiyor

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Haklarında terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla onlarca dava ve soruşturma olan HDP’li belediye başkanlarının görevlerinden el çektirilmesi başta CHP olmak üzere belirli kesimlerden tepki çekerken, 2015 yılında HDP’li belediyelerin desteği ile PKK tarafından yapılan sözde ‘özyönetim’ saldırıları, “Neden kayyım atandı” sorusuna cevap niteliği taşıyor.