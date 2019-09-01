HDP'li belediye, kaçak elektrik önleme çalışmalarını mahkemeye verdi!

Kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lere ulaştığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yasa dışı kullanımın önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirketi, kaçak kullanımın önlenmesi için kabloları yer altına alma çalışmalarına başladı ve bazı noktalara kaçak önleyici panolar kurdu.

Polisle birlikte çalışma yürütülüyor

Bu çalışmaları yapan işçiler, zaman zaman Silopililerin saldırısına maruz kaldı. HDP'li Silopi Belediyesi de sık sık çalışmaları durdurmaya çalıştı. Polis eşliğinde devam eden çalışmalar şimdi de yargıya taşındı.

Dava açtı

HDP'li belediye, sokakların zarar gördüğünü iddia ederek çalışmaların durdurulmasını istedi.

Kaçak elektriğe karşı 7 milyonluk yatırım

İlçede kaçak elektrik kullanımın önlenmesi için kurulacak panoların ve kabloların yer altına alınması için yapılacak yatırımın maliyeti 7 milyon lira.