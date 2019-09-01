HDP'li belediye, kaçak elektrik önleme çalışmalarını mahkemeye verdi!
Kaçak elektrik kullanımının zirvede olduğu Silopi'de, devlet önlem alarak bu skandalın önüne geçmeye çalışınca, HDP'li Silopi Belediyesi mahkemeye gitti.01 Eylül 2019 Pazar 10:31
Kaçak elektrik kullanımının yüzde 80'lere ulaştığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yasa dışı kullanımın önüne geçmek isteyen elektrik dağıtım şirketi, kaçak kullanımın önlenmesi için kabloları yer altına alma çalışmalarına başladı ve bazı noktalara kaçak önleyici panolar kurdu.
Polisle birlikte çalışma yürütülüyor
Bu çalışmaları yapan işçiler, zaman zaman Silopililerin saldırısına maruz kaldı. HDP'li Silopi Belediyesi de sık sık çalışmaları durdurmaya çalıştı. Polis eşliğinde devam eden çalışmalar şimdi de yargıya taşındı.
Dava açtı
HDP'li belediye, sokakların zarar gördüğünü iddia ederek çalışmaların durdurulmasını istedi.
Kaçak elektriğe karşı 7 milyonluk yatırım
İlçede kaçak elektrik kullanımın önlenmesi için kurulacak panoların ve kabloların yer altına alınması için yapılacak yatırımın maliyeti 7 milyon lira.
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