HDP'li belediye başkanı Ayhan Bilgen ifade verdi

Eski HDP Kars Milletvekili ve eski HDP Grup Başkanvekili de olan Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Talimatla ifadesi alınan Bilgen, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi. Bilgen ardından Kars Cumhuriyet Savcılığı'nda, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.



Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kars Adliyesi'nde ifade verdiğini belirterek, "Milletvekili olmadan önce adıma açılmış soruşturma çerçevesinde sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı, bilgilerimi paylaştım" dedi.

"kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok"

Bilgen, soruşturmanın Kars Belediyesi'yle ilgisinin bulunmadığına vurgu yaparak, "Belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil, başka bir şey yok sadece sosyal medya hesaplarında yapılmış paylaşımlarla ilgili. Belediyeyle ilgili bir durum yok, zamanlama itibarıyla bir çakışma oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayında talimatla ifade talebi vardı, şimdi ifadeye gelme imkanı bulduk. Bu durumun kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.