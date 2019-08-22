0553 313 94 23

HDP'li belediye başkanı Ayhan Bilgen ifade verdi

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'Terör propagandası' yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kars Adliyesi'nde ifade verdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
HDP'li belediye başkanı Ayhan Bilgen ifade verdi

Eski HDP Kars Milletvekili ve eski HDP Grup Başkanvekili de olan Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

Talimatla ifadesi alınan Bilgen, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi. Bilgen ardından Kars Cumhuriyet Savcılığı'nda, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kars Adliyesi'nde ifade verdiğini belirterek, "Milletvekili olmadan önce adıma açılmış soruşturma çerçevesinde sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı, bilgilerimi paylaştım" dedi.

"kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok"

Bilgen, soruşturmanın Kars Belediyesi'yle ilgisinin bulunmadığına vurgu yaparak, "Belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil, başka bir şey yok sadece sosyal medya hesaplarında yapılmış paylaşımlarla ilgili. Belediyeyle ilgili bir durum yok, zamanlama itibarıyla bir çakışma oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayında talimatla ifade talebi vardı, şimdi ifadeye gelme imkanı bulduk. Bu durumun kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. Ankara
  2. Ayhan Bilgen
  3. Kars Cumhuriyet Savcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik"
    1. "635 PKK'lı teröristi etkisiz hale..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. (DÜZELTME) Başsavcılık sosyal..
    4. Günün ilk yarısında en çok değer..
    5. Günün ilk yarısında en çok değer..
    6. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    7. Malazgirt Zaferi'nin anısına 1071..
    8. Borsa ilk yarıda düşüşte
    9. Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz"..
    10. Alman devinin Türkiye yatırımı firari..
    11. Günün ilk yarısında endekslerin..
    12. Tepebaşı’nda yabani ot temizliği..
    13. Nijerya'da nüfusun neredeyse yarısı..
    14. Uşak KYK yurtları bu sene 8 bin..
    15. Günün ilk yarısında şehir..
    16. Borsada günün ilk yarısı (2)
    17. Borsada günün ilk yarısı (1)
    18. Tarihi sarnıçlar bilim buluşmasına ev..
    19. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    20. Karaman’da tıra çarpan otomobil refüje..
    21. Marmara Belediyeler Birliği Encümeni..
    22. Endonezya’da şiddetli protestolara..
    23. 34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta
    24. Aile süsü veren kaçakçılar polisten..
    25. Rusya Uluslararası Uzay İstasyonuna..
    26. 2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli..
    27. Bakan Varank ilk kez Almanya’da..
    28. Gazze'de İsrail hapishanelerindeki..
    29. "Tek rakibim NASA"
    30. Muğla'da orman yangını
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal