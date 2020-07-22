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Gündem

HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir terör suçundan tutuklandı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Batman Belediye Başkanı olan Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 19:31:00 - 2020-07-22 19:58:31
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir terör suçundan tutuklandı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, HDP Batman il binasından çıkarken dün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, görevinden uzaklaştırılan Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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