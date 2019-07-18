HDP'li başkan tutuklandı! HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı

Kars'ta gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü tutuklandı. Özlü "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özlü'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.