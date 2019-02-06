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HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına İYİ Parti kazansın

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, "AK Parti ve MHP’nin adayı kazanacağına İYİ Partili Necattin Demirtaş o kazansın" dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:08
HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına İYİ Parti kazansın

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakın, Samsun'un İlkadım ilçesi için “AK Parti ve MHP’nin adayı kazanacağına Necattin Demirtaş gayret edip o kazansın” dedi.

Bakın, HDP İl Yönetimi ile birlikte seçim değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimler için HDP’nin aday çıkarmayacağına işaret eden Bakın, İYİ Parti'nin kazanmasını istedi. 

Cevdet Bakın, “HDP Samsun İl yönetimi olarak yerel seçimlerde bizim adayımız yok. AK Parti'yi desteklememiz mümkün değil. Karşı tarafta CHP ve İYİ Parti kalıyor. Bizim ilkelerimizi kabul eden herkesi destekleriz. Biz sadece Samsun’da parti olarak belediye meclislerine adaylarımızı çıkaracağız. Ancak muhalefette AK Parti ve MHP faşizmini geriletecek adayların olması güzel bir durum. Bence AK Parti ve MHP’nin adayı kazanacağına Necattin Demirtaş gayret edip o kazansın. Bizim buna bir itirazımız olmaz” diye konuştu.

Samsun Haber Ajansı

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:08
  1. Samsun
  2. Cevdet Bakın
  3. 31 Mart seçim
  4. HDP

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