HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!

Memleketi Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oynanan ahlaksız oyunlar hakkında ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz' açıklamasında bulundu.

HALK VE ALLAH SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ!

Erdoğan'ın bu sözleri terör seviciliğiyle bilinen HDP milletvekili Barış Atay'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabı twitter'dan bir açıklama yapan Atay, Erdoğan'ın sözleri için 'Kendi kitlesini bu kadar aptal yerine koyan bir siyasetçi daha gelmedi' diyerek küstah bir çıkışta bulundu.