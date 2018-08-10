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HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!

Terör partisi HDP'nin Milletvekili olan Barış Atay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar açıklaması için alçak bir yorumda bulundu, 'Allah' isminden rahatsız oldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:10
HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!

Memleketi Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye üzerinde oynanan ahlaksız oyunlar hakkında ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz' açıklamasında bulundu.

HALK VE ALLAH SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ!

Erdoğan'ın bu sözleri terör seviciliğiyle bilinen HDP milletvekili Barış Atay'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabı twitter'dan bir açıklama yapan Atay, Erdoğan'ın sözleri için 'Kendi kitlesini bu kadar aptal yerine koyan bir siyasetçi daha gelmedi' diyerek küstah bir çıkışta bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:10
  1. Rize
  2. barış atay
  3. dolar
  4. Allah

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL38 dk önce
    Ey Baris senin gibi ... kendilerini herzaman akilli zanetmislerdir..irkcilerin ...  kücük sizinkilerinki cürük(sapiklik,islam düsmanligi,pkk romantikliginiz,cakma solculugunuz,.....)Aynaya bak APTAL kimmis gözünle...
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