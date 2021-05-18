HDP'li bakan arayışında olan CHP'ye şamar

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) eski milletvekili Dursun Çiçek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "2'inci turda HDP'ye bakanlık vaat edilebilir.

Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vaat edilebilir" açıklamasında bulunarak Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e, Çiçek'in bu sözleri hatırlatılarak, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soru yöneltildi.

Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.

Akit Tv'de Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP'li bakan arayışında olan CHP'ye tepki gösterdi.

"Bana bir tane HDP’li vekil gösterin"

Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "CHP, İstanbul seçimlerinde yapılan ittifakın kurgusunu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapmak istiyor. Dursun Çiçek’in açıklamalarını Gürsel Tekin devam ettiriyor. Onayı almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu da Pensilvanya’dan onayı almıştır. Muhtemelen HDP’li isim konusunda milliyetçileri kızdırmayacak bir ismi düşünüyorlar. Bana bir tane HDP’li vekil gösterin ki ‘Gara’da elinde silah olmayan vatandaşları öldüren adamı etkisiz hale getiren Türk askerini tebdirk ediyorum’ desin. Uyumlu olsun. Milleti kızdırmasın. Hadi bir tane HDP’li çıkıp bunu desin. O adamın terörist olduğunu çıkıp söylesin. Meral Akşener’den de bir açıklama yok. O da helalleşme üzerinden gidiyor" ifadelerini kullandı.