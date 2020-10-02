HDP'li Ayhan Bilgen'in yerine kayyım atanan Türker Öksüz'ün belediyedeki ilk işi namaz kılmak oldu

6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle 2 polis ve 37 sivilin şehit edildiği sokak olayları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve çok sayıda isim gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 HDP’liden 17'si bugün tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden biri de, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen oldu.

İçişleri Bakanlığı, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırıldığını ve Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İlk iş belediyede namaz kılmak oldu

HDP’li Ayhan Bilgen’in yerine kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz, kararın ardından belediye binasına geldi. Öksüz’ün ilk işi, belediye binasının önüne seccade serip namaz kılmak oldu.