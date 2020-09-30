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Siyaset HDP'li Ayhan Bilgen'den kuyruğunu dik tutma çabaları! Kararını duyurdu
Siyaset

HDP'li Ayhan Bilgen'den kuyruğunu dik tutma çabaları! Kararını duyurdu

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, terör eylemlerine yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltı alınmasının ardından istifa kararı aldı. Bilgen'in istifa kararı, 'Kendini haklı çıkarmaya çalışıyor' şeklinde yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:13:00 -
HDP'li Ayhan Bilgen'den kuyruğunu dik tutma çabaları! Kararını duyurdu

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı tarafından 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP’li isim Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından yazan Bilgen, ‘Emniyet ifadesine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna iletmek istediğim bir mesajı paylaşıyorum’ ifadelerini kullanarak istifa kararı aldığını söyledi.

Bilgen açıklamalarının devamında, ‘İster tutuklayın, ister serbest bırakın. Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevinden istifa edeceğim’ dedi.

Neler olmuştu?

Yapılan soruşturma kapsamında HDP’li 82 kişi gözaltına alınmıştı.

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