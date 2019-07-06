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HDP'li Ahmet Türk, işe gelmeden maaş alan bankamatik memurlarını yeniden işe aldı!

Mardin Büyükşehir Belediyesine 2016 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Vali Mustafa Yaman'ın, işe gelmediği için çıkardığı isimler yeniden Ahmet Türk tarafından işe alındı. Tekrar işe alınan O., H. ve İ. T. ile D. K.'ın Ahmet Türk'ün akrabaları olduğu öğrenildi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
HDP'li Ahmet Türk, işe gelmeden maaş alan bankamatik memurlarını yeniden işe aldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında PKK/KCK soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerine kayyım olarak Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın yönetime geçen Mardin Büyükşehir Belediyesinde, işe gelmediği için çıkarılan işçiler yeniden göreve getirildi.

İşe izinsiz gelmedikleri için 16 Aralık 2016 tarihinde tutanakları tutulan 8 Aralık 2016 ve 15 Aralık 2016 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz işe gelmedikleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çıkışları verilen O. T., D. K., H. T. ve İ. T., 28 Mayıs 2019 tarihinde yeniden işe alındı. Tekrar işe alınan O., H. ve İ. T. ile D. K.'ın Ahmet Türk'ün akrabaları olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:10
  1. PKK/KCK soruşturmaları
  2. Mardin Büyükşehir Belediyesi

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