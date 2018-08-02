HDP'li Ahmet Şık'tan skandal açıklama
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrası sevincini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden küstahça bir ifadeyle paylaştı.02 Ağustos 2018 Perşembe 00:55
HDP'li vekil Ahmet Şık, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle ilgili bir haberi Twitter hesabından paylaşarak, "GOL" ifadesini kullandı.
MİLLETİN MECLİSİ'NDE TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK!
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, CHP'nin de desteğiyle "milletvekili" sıfatıyla bulunan Ahmet Şık bu paylaşımı sonrası büyük tepki çekti.
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