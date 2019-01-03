HDP'li Ahmet Şık'ın babası hayatını kaybetti
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti.03 Ocak 2019 Perşembe 21:00
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Gıda Mühendisi Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti.
1938 doğumlu Şık, Antalya’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Üç çocuk sahibi baba Şık’ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.
Bülent Şık duyurdu
81 yaşında yaşama veda eden Hüseyin Şık'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından Bülent Şık duyurdu ve babasının cenazesinin yarın Antalya’da toprağa verileceğini belirtti.
Şık, “Babamı kaybettik. Sığınaktı… Yarın Uncalı mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Antalya Liman Mah. Sarısu mezarlığında defin işlemi yapılacak. Başımız sağolsun…” dedi.
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