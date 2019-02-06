HDP'li aday alçak sözlerinin ardından böyle topukladı!
HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, teröristbaşı Öcalan'ı övdüğü sırada polisi görünce çareyi kaçmakta buldu. Gezgör'ün polis müdahalesinden kaçmaya çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.06 Şubat 2019 Çarşamba 13:13
HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında polislerin tüm uyarılarına rağmen skandal sözlerle teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine konuşma yapınca gözaltına alındı. Polis, toplanan kalabalığı da biber gazı kullanarak dağıttı.
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Narin Gezgör'ün polis müdahalesinden kaçmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.
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