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Siyaset HDP’li 9 vekile Kobani fezlekesi
Siyaset

HDP’li 9 vekile Kobani fezlekesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de arasında olduğu 9 milletvekili hakkında, 6-7-8 Ekim 2014’teki ‘Kobani olayları’ ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke süreci başladı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen vekiller, terör eylemlerinden ‘azmettirici’ sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 06:45:00 - 2021-01-14 06:46:04
HDP’li 9 vekile Kobani fezlekesi

HDP’li 9 milletvekili hakkında 6-7-8 Ekim 2014’teki “Kobani olayları” olarak bilinen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemlerine ilişkin fezleke hazırlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından, olay tarihinde HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak için harekete geçti.

Hepsi azmettirici

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecek. Bu isimler, Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden “azmettirici” sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Meclis’e gönderilecek

Fezlekelerin Meclis’e ulaşmasının ardından dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde HDP’li milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

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