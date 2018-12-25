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HDP'li 3 eski yönetici tutuklandı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 HDP'li eski yönetici tutuklandı.

25 Aralık 2018 Salı 11:40
HDP'li 3 eski yönetici tutuklandı

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınmışlardı

Operasyonda, Iğdır HDP eski milletvekili Kıznaz Türkeli, Iğdır Belediyesi eski eş başkanları Şaziye Önder ve Zübeyde Kaynar, İl Genel Meclisi eski Başkanı Abdulkadir Özsular, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz, HDP eski il eş başkanları Oya Malgaz ve Cesim Katar, Tuzluca Belediyesi eski başkanı Mehmet Gültekin ile HDP'li Adem Kartal gözaltına alındı.

3 eski yönetici tutuklandı

'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ile Ağustos 2015'te Ağrı Dağı'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP eski il eş başkanı Cesim Katar, HDP eski merkez ilçe başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı.

Diğer şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak ve adli kontol getirilerek, serbest bırakılırken soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen Iğdır eski Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli aranıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:40
  1. Iğdır
  2. Ağrı
  3. Adıyaman
  4. HDP
  5. Cesim Katar
  6. Vedat Yılmaz
  7. HDP tutuklama

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